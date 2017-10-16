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Yarım litre zeytinyağı 22 bin liraya satıldı

Seferihisar Belediyesinin düzenlediği müzayedede, Teos Antik Kenti'ndeki 1800 yıllık anıt ağaçtan geleneksel yöntemlerle elde edilen yarım litre zeytinyağı 22 bin liraya satıldı.
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