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Yarıyıl tatilinde ödev yok

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Eryaman Kooperatifler Birliği Ortaokulu'nda 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı 1’inci Dönem Karne Dağıtım Töreni'ne katıldı. Yılmaz, "Ödev kesinlikle yok, genelgeyi de okullara gönderdik" açıklamasında bulundu.
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