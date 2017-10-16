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Yaşar Güler'in Akıncı Üssü'ne getirilme anı

15 Temmuz darbe girişimi sırasında derdest edilen komutanların tutulduğu Akıncı Üssü Karargah binasının koridor görüntüleri ilk kez ortaya çıktı.
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