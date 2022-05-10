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Yayla Agro Gıda halka arzı! Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gümüş ve Hakan Güldağ ile 'Gong'

Yayla Agro Gıda'nın yüzde 15 hissesinin halka arzında 11-12-13 Mayıs tarihlerinde talep toplanacak

DÜNYA Haber Merkezi
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Dünya Gazetesi (NBE) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ ile "GONG" yayınında konuk Yayla Agro Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gümüş

71 milyon lotluk bir nominal değerli satışın planlandığı arzda, bu miktarın yaklaşık yüzde 60'ını sermaye artışı, yüzde 40'ını da ortak satış olarak gerçekleştirilecek. Paylar 12,5'liradan arz edilecek. Yaklaşık 887 milyon 500 bin lira gelir hedefleniyor

 

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