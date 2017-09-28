ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
18 °C

Yaz saati uygulaması aynen devam edecek

Enerji Bakanı Berat Albayrak, yaz saati uygulamasının aynen devam edeceğini söyledi.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.