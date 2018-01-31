ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
10 °C

"Yedieminde bekleyen araçlar ekonomiye kazandırılsın"

Keşan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Mahmut Demirkan, geri alınmadığı için yediemin otoparkında çürümeye terk edilen araçların satılarak ekonomiye kazandırılmasının ülke ekonomisine katkı sağlayacağını ifade etti.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.