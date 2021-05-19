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Yeni kararlardan sonra gıda güvenliği

İyi Bir Dünya’da Yasemin Salih’in konuğu Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Gıda Güvenliği Derneği Bilimsel Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Barbaros Özer oldu.

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📌Yeni kararlardan sonra gıda güvenliği

📌Ürün güvenliği ve teknik düzenlemeler kanunundaki değişiklikler neler getirecek?

İyi Bir Dünya’da Yasemin Salih’in konuğu Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Gıda Güvenliği Derneği Bilimsel Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Barbaros Özer oldu. Ekonomi Reform Paketi’ndeki Gıda Güvenliği ve Stok Takip Sistemi’yle ilgili alınacak tedbirlere ilişkin görüşlerini paylaşan Prof. Dr. Özer, gıdada birincil üretimden sofralarımıza gelene kadar geçen sürecin tamamı denetim altına alınabilirse gıda güvenliği sorununun çözüleceğini söyledi. Prof. Dr. Özer, süt ve etteki kayıt dışılığın en büyük problem olduğunu ifade ederken, sütte bu oranın yüzde 50’yi bulduğuna dikkat çekti.

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