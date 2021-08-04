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Yeni komuta kademesi belli oldu

Yüksek Askeri Şura toplantısında TSK'nın yeni komuta kademesi belli oldu.

DÜNYA Haber Merkezi
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Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi.

YAŞ'ın olağan toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) görevli general/amiral ve albaylardan bir üst rütbeye yükseltilecekler, görev süresi uzatılacaklar ve kadrosuzluktan emekliye sevk edilecekler durumları ele alındı.

Toplantının ardından basın açıklaması yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 30 Ağustos'tan geçerli olmak üzere 17 general ve amiralin bir üst rütbeye, 56 albayın ise general ve amiralliğe yükseltildiğini ifade etti.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar yaş haddi nedeniyle emekliye sevk edildiğinden 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever Kara Kuvvetleri Komutanı olarak atandı.

Emekliye sevk edilen amiraller arasında cübbe ve sarıklı görüntüleri basına yansıyan Tuğamiral Mehmet Sarı'nın da olduğu öğrenildi.

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