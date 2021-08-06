Yeni Milli Eğitim Bakanı Özer: Önceliğim yüz yüze eğitim

Milli Eğitim Bakanlığında devir teslim töreni gerçekleştirildi. Bakanlık görevini Mahmut Özer'e devreden Selçuk, MEB'de düzenlenen törende yaptığı konuşmada, 10 Temmuz 2018 tarihinde başladığı bakanlık görevinin bugün itibarıyla sona erdiğini belirtti.

Görevi devralan Özer ise eylül ayında okulların açılması için ne gerekiyorsa yapacaklarını vurgulayarak, "Geçen 1,5 yılda pandemi dolayısıyla yaşanan kaybın telafisi için Sayın Bakan'ımızın da çok önemli çalışmaları oldu. Bu çalışmalar güncellenerek aynen devam edecek. İlk önceliğim gerekli tüm tedbirleri alarak, okulları tıpkı pandemi öncesinde olduğu gibi yüz yüze eğitime hazır hale getirmektir. Türkiye'nin geleceği için yüz yüze eğitime bir an önce geçmek oldukça kritik bir hal almıştır. Okulların açılması için vakaların belirsiz bir gelecekte tamamen sıfırlanmasını bekleyemeyiz. Pandemi dolayısıyla çocuklarımızın bedensel ve zihinsel olarak daha fazla olumsuz etkilenmelerine de müsaade edemeyiz. Artık okulları kapalı tutma gibi bir lüksümüz yoktur."