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Yeni Zelanda 2022’ye havai fişek gösterileriyle girdi

Yeni Zelanda, Samao, Tongo ve Kiribati Adaları’nın ardından yeni yıla ilk giren ülkelerden biri oldu.

DÜNYA Haber Merkezi
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Samao, Tongo ve Kiribati Adaları’nın ardından yeni yıla ilk giren ülkelerden biri olan Yeni Zelanda, bu yıl da COVID-19 kısıtlamaları kapsamında havai fişek gösterileriyle yeni yıla “merhaba” dedi.

TSİ saatiyle 14.00’te 2022 yılına giren Yeni Zelanda’da havai fişek gösterileri düzenlendi.

Auckland’da Sky Tower Kulesi ve Harbour Köprüsü geri sayımın ardından yeni yılın ilk saniyelerinde özel ışık gösterileriyle aydınlatılırken, gösteriler yaklaşık 10 dakika sürdü.

Yeni Zelanda’dan sonra 2022’ye girecek olan ilk ülkelerden biri ise TSİ 16.00’da Avustralya olacak.

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