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Yıldırım: Burs ve krediler 2018'de 470 lira olacak

Başbakan Yıldırım Yıldırım, 2018’de öğrenci bursu ve kredisinin 470 liraya çıkarıldığını açıkladı.
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