e-DÜNYA
22 °C

Yıldırım düşme anı kameraya yansıdı

Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Tavşanlı beldesinde etkili olan sağanak yağış esnasında Yalova-Tavşanlı karayolunun kenarındaki seraların arasında bulunan yüksek gerilim hattına düşen yıldırım cep telefonu tarafından böyle kaydedildi.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.