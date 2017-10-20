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Yıldırım: Gereğini yapacaklardır

Başbakan Yıldırım, istifası istenen belediye başkanları için, "Gereğini yapacaklardır, buna inanıyorum" dedi.
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