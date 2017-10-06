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Yıldırım: Habur'a alternatif kapı teklif ettik

Başbakan Yıldırım, Irak merkezi hükümetine Habur'a alternatif olarak Ovaköy'de yeni bir kapı önerdiklerini söyledi.
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