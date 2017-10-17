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Yıldırım-Kılıçdaroğlu görüşmesi sona erdi

Başbakan Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile Mecliste bir araya geldi. İki lider yaklaşık 1 buçuk saat süren görüşme sonrası kısa bir açıklama yaptı.
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