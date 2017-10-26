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Yıldırım: Yeni kapı için Bağdat ile çalışıyoruz

Başbakan Yıldırım, Habur'un batısında yeni bir kapı açılması noktasında Bağdat hükümeti çalışma kararı aldıklarını söyledi.
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