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Yıldırım'dan Kerkük için 'demografik yapı' uyarısı

Başbakan Yıldırım, "Kerkük'ün istikrarı için demografik yapının bozulmaması çok önemli" dedi.
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