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Yıllarını verdiği meslek için endişelendiren sözler: Bizden sonrası yok

Adana’da yıllardır ayakkabıcılık yapan ustalar, çırak bulamamaktan dert yandı. Gençlerin el işçiliğine ilgi göstermediğini belirten ustalar, mesleğin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyleyerek ayakkabıcılık alanında meslek lisesi bölümleri açılması çağrısında bulundu.

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