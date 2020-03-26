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YÖK Başkanı: 'Üniversitelerde bahar döneminde yüz yüze eğitim yapılmayacak

YÖK Başkanı Yekta Saraç, düzenlediği basın toplantısında, "Bu sene bahar dönemi eğitim öğretim sürecini sadece uzaktan eğitim, açık öğretim ve dijital öğretimle sürdürmeye karar verdik." dedi.
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