Yokuş aşağı kayan İSKİ tankeri resmen dükkana saplandı!

Kaza, sabah saatlerinde Küçükçekmece 5. Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne (İSKİ) ait su tankeri, hidranttan su takviyesi yaptığı sırada sürücüsünün araçtan ayrılmasıyla birlikte yokuş aşağı kaymaya başladı.

Kontrolden çıkan tanker, cadde üzerindeki bir binanın zemin katında bulunan iş yerine hızla çarptı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

“İçinde şoför var sandım”

Kazaya tanık olan Salih Aydın, yaşananları şu sözlerle anlattı:

“Arabanın orada freni boşaldı, geldi buraya girdi. Ben içerisinde şoför var zannettim, çok korktum ama içinde yokmuş. Allah’tan oraya girdi, yoksa kaza çok daha büyük olurdu.”

Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, iş yerinde ve tankerde ciddi maddi hasar meydana geldi.

Kazanın nedeni araştırılıyor

İtfaiye ve polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi alarak kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı.

İlk bulgulara göre, tanker hidranttan su alırken el freni çekilmedi veya mekanik arıza nedeniyle fren sistemi boşaldı.

Kaza anı kamerada

Faciadan dönülen anlar çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, park halindeki tankerin bir anda hareket ederek hızla yokuş aşağı kaydığı, ardından binaya çarpıp durduğu görülüyor.