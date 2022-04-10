Yolcu gemisi ile petrol tankeri çarpıştı
Cezayir Limanı’nda kontrolünü kaybeden Fransız Nicoli şirketine ait “Corsica Linea” isimli yolcu gemisi, Cezayir’in ulusal petrol dağıtım şirketi Naftal’a ait bir petrol tankerine çarptı.
DÜNYA Haber Merkezi
AA
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Kazanın ardından Naftal şirketi bir açıklama yaptı.
Açıklamada, “Fransız Nicoli şirketine ait 'Corsica Linea' isimli yolcu gemisi, gemi kaptanının kontrolü kaybetmesi sonucu Cezayir Limanı’nda demir atmış durumda olan Naftal Şirketi'ne ait petrol tankerine çarpmıştır.” ifadelerine yer verildi.
Kaza sonrası Naftal’ın hasar uzmanları tarafından yapılan ilk incelemelere göre petrol tankerinin dış ekipmanlarında bazı hasarların meydana geldiği kaydedildi.
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