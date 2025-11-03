Google Haberler

Yolculuklarını çekmek isterken, kendi kazalarını kaydettiler

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde bir grup genç, seyir halindeyken yolculuklarını çekmek isteyince kendi kazalarını kayıt altına aldı. Kazada 4 kişi hafif yaralandı.

Kaza Kocaköy ilçesine bağlı Günalan Mahallesi'nde meydana geldi.

Römorkta erzak taşıyan 4 genç, yolculuklarını çekmek için telefonlarına sarıldı. Eve dönüş sırasında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu traktör römorku ile birlikte devrildi. Kazada araçta bulunan 4 kişi hafif şekilde yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından tedbir amaçlı hastaneye nakledildi.

Kaza anı, yolu çeken gençlerin cep telefonu kamerasına yansırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
