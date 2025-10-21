Yolun ortasında yatan kadın, sinir krizi geçirdi

Edinilen bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen bir kadın henüz bilinmeyen bir nedenle yolun ortasına yatarak çevredeki vatandaşların dikkatini çekti.

Durumu görenler hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, genç kadını bulunduğu yerden kaldırmak ve sakinleştirmek için uzun süre uğraştı.

Ancak kadın, kendisine yaklaşan sağlık görevlilerine tepki göstererek sinir krizi geçirdi.