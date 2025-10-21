Google Haberler

Yolun ortasında yatan kadın, sinir krizi geçirdi

Bursa'da sabahın ilk ışıklarında yol ortasında sinir krizi geçiren kadın, ekipleri alarma geçirdi. O anlar kameraya yansırken, sinir krizi geçiren kadın güçlükle sakinleştirildi.

Edinilen bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen bir kadın henüz bilinmeyen bir nedenle yolun ortasına yatarak çevredeki vatandaşların dikkatini çekti.

Durumu görenler hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, genç kadını bulunduğu yerden kaldırmak ve sakinleştirmek için uzun süre uğraştı.

Ancak kadın, kendisine yaklaşan sağlık görevlilerine tepki göstererek sinir krizi geçirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
