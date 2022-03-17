  1. Dünya Gazetesi
  2. Video Galeri
  3. Gündem
  4. Yozgat Ekonomisi | Başkanlar Konuşuyor

Yozgat Ekonomisi | Başkanlar Konuşuyor

DÜNYA Gazetesi ve TOBB TOBB işbirliğinde hayata geçen "Başkanlar Konuşuyor" programında Dünya WEB TV soruyor, 81 ilin oda ve borsa başkanları yanıtlıyor.

DÜNYA Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Abone ol

Programda 81 ilin iş dünyası temsilcileri ve oda başkanları Handan Sema Ceylan, Vahap Munyar ve Hakan Güldağ ile sohbet ediyor, Türkiye’nin nabzını tutuyor.

Programa; Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Çelik ve Yozgat Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erkekli katıldı

 

Programın diğer videoları için TIKLAYIN

Diğer Videolar
Dumansız para sahası! Bankalara fosili finanse etmeme çağrısı | Sürdürülebilir Dünya
Merkez Bankası faiz kararı! Dolar sert yükselir mi? | Tuna Çetinkaya ile Piyasa Yorumu
#İlkGösterim Fed, BoE ve TCMB Faiz Kararları Ne Getirir, Ne Götürür? | Şans Sohbetleri
Sofuoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nde saatte 400 km hıza çıktı
Fed 3 yıl sonra faiz artırdı! Piyasalar nasıl etkilenecek?| Rıdvan Baştürk ile Piyasa Yorumu
Kuzeyimizdeki savaş Türk şirketlerini nasıl etkiliyor? | Global Konuşmalar
Zelenski, Polonya, Çekya ve Slovenya başbakanlarını kabul etti
Küresel navlun piyasasında son gelişmeler | Aysel Yücel ile Lojistik Dünyası