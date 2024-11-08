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  4. Yumruklar havada uçuştu: ABB Meclisinde Ebru Gündeş konseri kavgası

Yumruklar havada uçuştu: ABB Meclisinde Ebru Gündeş konseri kavgası

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı Meclis Toplantısı'nda, 29 Ekim 2023 yılında Candan Erçetin konseri için 80 milyon TL ödendiği iddiaları gerginliğe sebep oldu.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı Meclis Toplantısı'nda AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın'ın, 29 Ekim 2023 yılında Candan Erçetin konseri için 80 milyon TL ödendiğini söylemesi üzerine, CHP sıralarından gelen sözlü tartışma arbedeye dönüştü. Arbedenin büyümesi üzerine oturum sona erdirildi.

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