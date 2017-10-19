ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
20 °C

Yunanistan gümrük çalışanlarının grevi başladı

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün yaptığı duyuruya göre, Yunanistan'ın Kipi ve Kastanies gümrük kapılarında görevli gümrük personelinin başlattığı grev nedeniyle Pazarkule Sınır Kapısı'nda araç ve yaya geçişine izin verilmeyecek.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.