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Yunanistan'a geçişler yeniden başladı

Yunanistan gümrük çalışanlarının grevlerinin sona ermesiyle Pazarkule ve İpsala sınır kapıları geçişlere yeniden açıldı.
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