Yüzyılın Konut Projesi'nde 10 ilde daha kura çekilişi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında bu hafta 10 ilde daha kura çekilişi yapılacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığının hayata geçirdiği Yüzyılın Konut Projesi'nin kura çekimlerinde 5 hafta geride kaldı. 29 Aralık'ta başlayan kura süreci, dün 10 bin 385 konutun kura çekimiyle devam etti.

Bu kapsamda 29 Aralık-31 Ocak'ta Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya, Erzincan, Şanlıurfa, Trabzon, Tokat, Amasya, Manisa, Sivas, Kastamonu, Aydın, Giresun, Kilis, Sinop, Niğde, Ordu, Aksaray, Karabük, Samsun, Nevşehir ve Bartın'da kuralar çekildi. Böylece 41 ilde toplam 144 bin 258 sosyal konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi.

Yüzyılın Konut Projesi'nde 10 ilde daha kura çekilişi - Resim : 1

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından 2-8 Şubat haftasının kura takvimini paylaşarak, "11 ilimizde 455 bin yuva tamam, şimdi Yüzyılın Konut Projesi ile 500 bin sosyal konut için çalışıyoruz. 'Ev Sahibi Türkiye' diyerek 41 ilde kuralarımızı çektik, 144 bin 258 anahtarın sahibi vatandaşımızı belirledik. Yeni haftada 10 ilimiz için kura heyecanımız başlıyor." ifadelerini kullandı.

"36 bin 458 sosyal konutun daha hak sahipleri belirlenecek"

Yeni haftanın takvimine göre, yarın Elazığ'da 3 bin 825, 3 Şubat Salı Kayseri'de 7 bin 562, Zonguldak'ta 1872, 4 Şubat Çarşamba Kırşehir'de 1633, Düzce'de 2 bin 470, 5 Şubat Perşembe Kahramanmaraş'ta 8 bin 195, Afyonkarahisar'da 4 bin 370, 6 Şubat Cuma Osmaniye'de 2 bin 990, 7 Şubat Cumartesi Yalova'da 1805, Kırıkkale'de 1736 konut için kura çekimi yapılacak. Böylece 2-8 Şubat haftasında toplam 36 bin 458 sosyal konutun daha hak sahipleri belirlenecek.

Öte yandan Osmaniye'nin kura çekimi, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş depremlerinin 3. yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla "Türkiye'min Gücüne Bak" temalı anma töreninde yapılacak.

Törende deprem şehitleri Kur'an tilaveti ve dualarla anılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
