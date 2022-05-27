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Z kuşağı ve tercihleri | Başka Bir Dünya

'Başka Bir Dünya' her Cuma saat 20.00'da Dünya WEB TV YouTube hesabında yayında

DÜNYA Haber Merkezi
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Başka Bir Dünya programında Dr. Cansel Poyraz Akyol'un konuğu Liderlik ve Kariyer Danışmanı Yasemin Merih Alparslan #BaşkaBirDünya programında Dr. Cansel Poyraz Akyol'un konuğu Liderlik ve Kariyer Danışmanı Yasemin Merih Alparslan 

 

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