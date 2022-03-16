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Zelenski, Polonya, Çekya ve Slovenya başbakanlarını kabul etti

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, ülkesinde temaslarda bulunan Çekya Başbakanı Petr Fiala, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ve Slovenya Başbakanı Janez Jansa'yı kabul etti.

DÜNYA Haber Merkezi
AA
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Zelenski, Rus ordusunun saldırıları altındaki Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gelen konuk başbakanlara, Rusya'nın ülkesinde başlattığı savaş hakkında detaylı bilgi verdi.

Toplantıya Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal da katıldı.

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