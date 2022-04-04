Zelenskiy Bucha ve Irpin’i ziyaret etti
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus güçlerinin çekildiği Bucha ve Irpin kentlerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
DÜNYA Haber Merkezi
İHA
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus birliklerinin çekildiği Kiev bölgesindeki Bucha ve Irpin kentlerini ziyaret etti.
Bucha’da Rus konvoyunun imha edildiği noktayı ziyaret eden Zelenskiy, beraberindeki askeri konvoyla birlikte vurulan sivil yerleşim bölgelerinden geçerek bölgeden ayrıldı. Zelenskiy, daha sonra beraberindeki askeri konvoyla birlikte Irpin’e geçerek incelemelerde bulundu.
Rus güçler, varılan anlaşma sonucunda, 30 Mart'ta kentten çekilmişti.