Zelenskiy: Hepimiz buradayız, pes etmeyeceğiz

Avrupa Birliği liderlerine 'Beni Devlet Başkanı olarak son görüşünüz olabilir' diye veda ettiği belirtilen Zelenskiy, Kiev’den kaçtığına yönelik iddialara bir video paylaşarak yanıt verdi. Zelenskiy, “Devlet Başkanı burada. Ordumuz burada. Halkımız burada. Hepimiz buradayız” dedi ve ekledi:

“Bağımsızlığımızı ve devletimizi savunuyoruz. Pes etmeyeceğiz.”