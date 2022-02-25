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Zelenskiy: Hepimiz buradayız, pes etmeyeceğiz

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy Kiev’de, Cumhurbaşkanlığı binası dışından bir video paylaştı.

DÜNYA Haber Merkezi
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Avrupa Birliği liderlerine 'Beni Devlet Başkanı olarak son görüşünüz olabilir' diye veda ettiği belirtilen Zelenskiy, Kiev’den kaçtığına yönelik iddialara bir video paylaşarak yanıt verdi. Zelenskiy, “Devlet Başkanı burada. Ordumuz burada. Halkımız burada. Hepimiz buradayız” dedi ve ekledi:

“Bağımsızlığımızı ve devletimizi savunuyoruz. Pes etmeyeceğiz.”

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