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Zeybekci'den KHK eleştirilerine yanıt

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, KHK'ya yönelik eleştirilere "15 Temmuz gecesi onlardan 1-2 tanesini gebertmiş olsaydım, onlar da beni katletmiş olsaydı, bunun hesabı çoluğumdan çocuğumdan sorulacaktı" dedi.
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