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Zeytin Dalı Harekatı'nın 'gözü' kapılarını açtı

"Zeytin Dalı Harekatı" başta olmak üzere Türkiye'nin yürüttüğü operasyonlara ilişkin bilgilerin toplandığı "ortak merkez" olarak faaliyet gösteren Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi, kapılarını ilk kez Anadolu Ajansına açtı.
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