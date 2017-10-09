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Zırhlı personel taşıyıcılar sınırda

Hatay'a gelen paletli zırhlı personel taşıyıcı ve askeri araçlar, sınır karakollarına sevk edildi.
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