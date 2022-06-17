Çocuklarının kaleminden İz Bırakan Babalar

Türk ekonomisine yön veren iş insanları, babalarından aldıkları fikir ve deneyim miraslarını “İz Bırakan Babalar” kitabında anlattı. Çeşitli sektörlerde faaliyet yürüten ve babalar ile çocukları tarafından yönetilen şirketleri başarıya götüren iş stratejileri ve ilham veren mesajları içeren yazılar, DÜNYA etiketiyle raflarda yerini aldı.

2020 yılında DÜNYA Haber Koordinatörü Mustafa Kemal Çolak öncülüğünde “İlham Veren Babalar” temasıyla özel dosya olarak şekillenen çalışma, geçtiğimiz yıl Babalar Günü’nde “İz Bırakan 30 Baba” ismiyle kitaplaştırılmıştı. Bu yılki Babalar Günü’nde ise kitabın kapsamı genişletilerek 54 duayen babanın iş vizyonlarıyla hayat deneyimleri bir araya getirildi.

Kitabın genişletilme aşamasını Önsöz’de aktaran DÜNYA Genel Koordinatörü Vahap Munyar, “Genişletilmiş baskı sürecinde, “İz Bırakan Babalar’ını yazanların da ilginç öyküleri oluştu. İki iş insanı babalarını hastanede yatarken yazdı. Bir başka iş insanı ameliyat geçirdikten iki gün sonra yazısını hazırlamaya koyuldu. Kitabın öyküleri Anadolu’ya uzandı, memleketlerinin ekonomilerine önderlik eden portreler de yer aldı” şeklinde özetliyor.

Kitapta, ilginç enstantanelerle zenginleştirilen duygu yüklü yazılara nostaljik fotoğrafl ar eşlik ederken, bir taraftan baba-evlat ilişkisinin doğal gereği olarak miras alınan nasihatler, diğer yandan da ekonominin önemli aktörlerinin iş yaşamına yönelik başarı ipuçları gün yüzüne çıkıyor.

Yeni nesile rehber niteliğinde

İş-aile dengesine yönelik prensiplerin yanı sıra öğütler ve anılarla çok çeşitli kesitler sunan İz Bırakan Babalar, geleceği kuracak yeni nesil iş insanlarına pusula olacak bir rehber niteliğinde. Her biri kendi alanında ulaşılması güç başarılara imza atmış babalarını anlatan çocukları, aldıkları bayrağı daha ileriye taşımak üzere kılavuz edindikleri ilkeleri, bu kitapta okurlarla paylaşıyor.

DÜNYA ailesi olarak, hayatı çalışkanlık, dürüstlük, girişimcilik, hayır ve vatanseverlik zemininde ele alıp değerli ömürler yaşayan ve yaşatan patron babaların miraslarının topluma aktarımına vesile olabildiysek, ne mutlu bizlere. Yaşamı emekle, adaletle ve sevgiyle kuran ve büyüten bütün babalarımızın Babalar Günü’nü kutlarız… İyi ki vardılar, iyi ki varlar…

Zeynep Bodur Okyay'dan İbrahim Bodur'a

Aklı, fikri ve gönlü Çanakkale’de kalan babam, Anadolu’ya sanayiyi götürme hevesi ve halkın da desteğiyle Türkiye’nin ilk halka açık şirketi Çanakkale Seramik’i kurdu. Cesaretle gönlünü sanayiciliğe ve Türkiye’nin kalkınmasına adayan babam, ömrü boyunca nitelikli üretimi hedefl eyen, ülkesini önceleyen, insan odaklı bir anlayışla hareket etti.

Semahat Arsel'den Vehbi Koç'a

Vehbi Koç’un amacı hiçbir zaman sadece para kazanmak olmadı. Bir şey yaratmak, bir yenilik getirmek arzusu ve hırsı, para kazanmakla paralel gitti hayatında. Babam, zoru başararak, üreterek, emek ve zekasını kullanarak olduğu yere geldi. Gezmediği il kalmamıştı. Vatanına bağlılığı sonsuzdu. (Kuşaktan Kuşağa kitabından, Yapı Kredi Yayınları)

İzzet Garih'ten Üzeyir Garih'e

Her çocuk için babaları “bilge”dir. Özellikle kaybedilmiş babalar… Benim de bilgem babamdı. O bilge kişiliği ile biz çocuklarına ve torunlarına her zaman çalışkanlığı, vatanseverliği, insan sevgisini ve mütevazılığı bir yaşam biçimi olarak aşıladı. Onu, bıraktığı eserleriyle ve çok değerli hayat felsefesiyle yaşatacağız.

Dilara Altınkılıç Kutmangil ve Kaan Altınkılıç'tan Birol Altınkılıç'a

Babamız, çalışanlarıyla arasına asla patroniçalışan mesafesi koymaz. Emeğe, yeni fikirlere hangi pozisyonda olursa olsun çok değer verir. Öyle enerjisi var ki hep bir şeyler üretir. Bu kadar yatırım yeter, duralım, bekleyelim dediğini görmedik. 4 haneli rakamları bile aklından çok çabuk çarpabilir. Yaratma arzusunun bu zekasından geldiğini düşünmüşüzdür.

TÜM BABALAR ADINA YAZDILAR

İz Bırakan Babalar’da, Adil Sani Konukoğlu, Sani Konukoğlu’nu; Ahmet Çalık, Mahmut Çalık’ı; Ahmet Kocabıyık, Asım kocabıyık’ı; Ahmet Noyan Altuğ, Altay Altuğ’u; Ali Gülçelik, Sadi Gülçelik’i; Ali Karahan, Salih Karahan’ı; Ali Kibar, Asım Kibar’ı; Barış Göktürk, Yüksel Göktürk’ü; Barış-Başar-Bilge Pakiş kardeşler, Enver Pakiş’i; Burak ve Mehmet Ali Küçükay kardeşler, İrfan Küçükay’ı; Bülent Eczacıbaşı, Nejat Eczacıbaşı’nı; Bülent Ozan Diren, Orhan Diren’i; Cefi Josef Kamhi, Jak Kamhi’yi; Cem Hakko, Vitali Hakko’yu, Davut Doğan, Ali Doğan’ı; Dilara-Kaan Altınkılıç kardeşler, Birol Altınkılıç’ı; Emre Gencer, Mehmet Nezir Gencer’i; Engin Tuncer, Sabahattin Tuncer’i; Erdal Bahçıvan, Mecit Bahçıvan’ı; Erkan Güral, Nafi Güral’ı; Fatma Durmaz Yılbirlik, Ali Durmaz’ı; Feyhan-Selim-İdil Yaşar kardeşler, Selçuk Yaşar’ı; Firuzhan Kanatlı, Firuz Kanatlı’yı; Fuat Tosyalı, Hacı Şerif Tosyalı’yı; Gülfem-Görkem Alapala kardeşler, İsmail Alapala’yı; Hakan Ateş, Hüsamettin Mehmet Ateş’i; Harika Güral, İsmet Güral’ı; Hayrullah Zafer Aral, Cahit Aral’ı; Hülya Gedik, Halil Kaya Gedik’i; Hüseyin Nuri Çomu, Hacı Nuri Çomu’yu; Hüseyin Yücel, Enver Yücel’i; İbrahim Erdemoğlu, Mehmet Erdemoğlu’nu; İlker Sözdinler, Eyüp Sözdinler’i; İzzet Garih, Üzeyir Garih’i; Muharrem Yılmaz, Sadık Yılmaz’ı; Murat Ülker, Sabri Ülker’i; Necdet Yeşilyurt, Cemal Yeşilyurt’u; Neşe Gök, Cevdet İnci’yi; NilayiIşılay Reis kardeşler, Mehmet Reis’i; NilgüniHüseyin-Vedat-Sedat Erikoğlu kardeşler, Ahmet Nuri Erikoğlu’nu; Nuri Tuna, Turan Tuna’yı; Onur-Eren Ulusoy kardeşler, Fahrettin Ulusoy’u; Orçun-Mithatcan-Berkcan Eğinlioğlu kardeşler, Hasan Ali Eğinlioğlu’nu; Özcan Tahincioğlu, Yakup Tahincioğlu’nu; Pelin-Selim Akın kardeşler, Hamdi Akın’ı; Rahmi Kula, Faruk Kula’yı; Sedat Özgür, Sadık Özgür’ü; Semahat Arsel, Vehbi Koç’u; Şenol Şankaya, Şükrü Şankaya’yı; Tevfik Yamantürk, İdris Yamantürk’ü; Tuncay Özilhan, İzzet Özilhan’ı; Vahap Küçük, Vahap Küçük’ü; Zeynep Bodur Okyay, İbrahim Bodur’u; Zeynep Şemsi Aysalar, Hasan Şemsi’yi anlattı.