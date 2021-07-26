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Dünyanın en derin ikinci kanyonu: Valla

Kanyonları ve doğal güzellikleriyle ünlü Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesi, Kurban Bayramı tatilinde nüfusunun 20 katı ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

DÜNYA Haber Merkezi
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"Dünyanın en derin ikinci kanyonu" olarak gösterilen Valla Kanyonu, bir ucundan diğer ucuna 3 kilometre uzunluğundaki ahşap platformla geçilen ve adeta doğal akvaryumu anımsatan Horma Kanyonu, Ilıca Şelalesi ve dünyanın en büyük dördüncü mağarası olarak gösterilen Ilgarini Mağarası'nın bulunduğu ilçeyi bayram tatilinde yaklaşık 50 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

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