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'Gentlemanlar' muhteşem gecede ışık saçtı!

Gentleman Türkiye Dergisi tarafından geleneksel olarak her yıl düzenlenen “Gentleman Ödül Töreni” bu sene da yılın en iyi centilmenlerini bir araya getirdi... 18 Nisan Perşembe gecesi Zorlu Center’daki Raffles Otel'de gerçekleşen görkemli buluşmada 2019 yılının “Gentleman”larına ödülleri takdim edildi.
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