Google Haberler

GoTürkiye’den yıldızlı tanıtım: An İstanbul Story rekorla başladı

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) GoTürkiye markasıyla hayata geçirdiği yeni mini dizi “An İstanbul Story”, başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın paylaştığı güçlü anlatımıyla ilk 16 saatte 4,7 milyon görüntülenmeye ulaşarak dijital tanıtımda dikkat çekici bir başarıya imza attı.

GoTürkiye’nin sinematografik ve hikâye odaklı dijital tanıtım stratejisinin dördüncü halkası olan “An İstanbul Story”, İstanbul’un kozmopolit yapısını, kültürel zenginliğini ve modern enerjisini merkeze alıyor. GoTürkiye YouTube hesabında yayınlanan 10 bölümlük mini dizi, İstanbul’u yalnızca bir fon olarak değil, hikâyenin yaşayan bir karakteri olarak ele alıyor.

GoTürkiye’den yıldızlı tanıtım: An İstanbul Story rekorla başladı - Resim : 1

Duru ve Selim’in Hikâyesi

Ozan Akbaba’nın Selim, Sinem Ünsal’ın ise Duru karakterine hayat verdiği yapım, aynı projede çalışmasına rağmen anlaşmakta zorlanan iki karakterin ilişkisini konu alıyor. Beklenmedik gelişmelerle derinleşen bu bağ, İstanbul’un dinamik ritmiyle iç içe ilerlerken, şehrin çok katmanlı ruhunu izleyiciye aktarıyor. Dizinin ana mesajı ise anlatının özünü yansıtıyor: “Unutulmaz hikâyeler başka yerde yaşanmaz.”

GoTürkiye’den yıldızlı tanıtım: An İstanbul Story rekorla başladı - Resim : 2

Modern bir anlatım

Ay Yapım imzası taşıyan dizinin yönetmenliğini uluslararası ödüllü Hilal Saral üstlenirken, senaryo çağdaş anlatım diliyle öne çıkan Kemal Hamamcıoğlu tarafından kaleme alındı. Yapım, İstanbul’un kültürel mirasını ve estetik dokusunu modern bir anlatımla küresel izleyiciye sunmayı hedefliyor.

GoTürkiye’den yıldızlı tanıtım: An İstanbul Story rekorla başladı - Resim : 3

4,7 milyonluk izlenme performansı

GoTürkiye’nin daha önce yayımlanan “Antalya Gambit” ve “İstanbul My Love” projeleri, toplamda 2,8 milyar görüntülenmeye ulaşmıştı. “An İstanbul Story”nin ilk günden yakaladığı 4,7 milyonluk izlenme performansı, GoTürkiye’nin dijital tanıtımda oluşturduğu güçlü ivmenin sürdüğünü ortaya koydu.

Video Haberler
Büyükçekmece Adliyesi'nden 75 kilo altın ve gümüş çalmışlardı: Havalimanında kaçış görüntüleri ortaya çıktı!
Adliyeden 75 kilo altın ve gümüş çalmışlardı: Havalimanında kaçış görüntüleri ortaya çıktı!
Pendik'te facia: Evde çıkan yangında 3 çocuk öldü, 1 çocuk ağır yaralı
Pendik'te facia: Evde çıkan yangında 3 çocuk öldü, 1 çocuk ağır yaralı
Hadrianopolis'te saray kompleksi ortaya çıktı: 4. yüzyıla ait eşsiz mozaikler bulundu
Hadrianopolis'te 4. yüzyıla ait eşsiz mozaikler bulundu
Kırıkkale'de kimya fabrikasında yangın
Kırıkkale'de kimya fabrikasında yangın
İngiltere bandıralı dev tanker "Gryphon A" Boğaz’dan geçti: Trafik geçici olarak kapatıldı
Doğal gaz tankeri "Gryphon A" Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Güllü'nün kızının gözaltına alınmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı
Güllü'nün kızının gözaltına alınmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı
Tanker şoförü kornaya abandı, 7 katlı bina yerle bir oldu
Şoför kornaya abandı, 7 katlı bina çöktü
Uludağ'da göz gözü görmüyor: Görüş mesafesi 5 metreye düştü
Uludağ'da göz gözü görmüyor: Görüş mesafesi 5 metreye düştü
Pendik’te geri vites paniği: Aynı araca iki kez çarptı!
Pendik’te geri vites paniği: Aynı araca iki kez çarptı!
Kuraklığın etkisi ağır: Yer fıstığı tarlada 60 TL, markette 150 TL
Kuraklığın etkisi ağır: Yer fıstığı tarlada 60 TL, markette 150 TL
Suriye ordusundan halkı devrimin 1. yılına özel askeri geçit töreni
Suriye ordusundan halkı devrimin 1. yılına özel askeri geçit töreni
Bursa’da meydan savaşı! Kask, sopa, tekme, tokat...
Bursa’da meydan savaşı! Kask, sopa, tekme, tokat...