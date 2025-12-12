GoTürkiye’den yıldızlı tanıtım: An İstanbul Story rekorla başladı

GoTürkiye’nin sinematografik ve hikâye odaklı dijital tanıtım stratejisinin dördüncü halkası olan “An İstanbul Story”, İstanbul’un kozmopolit yapısını, kültürel zenginliğini ve modern enerjisini merkeze alıyor. GoTürkiye YouTube hesabında yayınlanan 10 bölümlük mini dizi, İstanbul’u yalnızca bir fon olarak değil, hikâyenin yaşayan bir karakteri olarak ele alıyor.

Duru ve Selim’in Hikâyesi

Ozan Akbaba’nın Selim, Sinem Ünsal’ın ise Duru karakterine hayat verdiği yapım, aynı projede çalışmasına rağmen anlaşmakta zorlanan iki karakterin ilişkisini konu alıyor. Beklenmedik gelişmelerle derinleşen bu bağ, İstanbul’un dinamik ritmiyle iç içe ilerlerken, şehrin çok katmanlı ruhunu izleyiciye aktarıyor. Dizinin ana mesajı ise anlatının özünü yansıtıyor: “Unutulmaz hikâyeler başka yerde yaşanmaz.”

Modern bir anlatım

Ay Yapım imzası taşıyan dizinin yönetmenliğini uluslararası ödüllü Hilal Saral üstlenirken, senaryo çağdaş anlatım diliyle öne çıkan Kemal Hamamcıoğlu tarafından kaleme alındı. Yapım, İstanbul’un kültürel mirasını ve estetik dokusunu modern bir anlatımla küresel izleyiciye sunmayı hedefliyor.

4,7 milyonluk izlenme performansı

GoTürkiye’nin daha önce yayımlanan “Antalya Gambit” ve “İstanbul My Love” projeleri, toplamda 2,8 milyar görüntülenmeye ulaşmıştı. “An İstanbul Story”nin ilk günden yakaladığı 4,7 milyonluk izlenme performansı, GoTürkiye’nin dijital tanıtımda oluşturduğu güçlü ivmenin sürdüğünü ortaya koydu.