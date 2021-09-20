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Güral Porselen’in Tavus Kuşu, Zuchex Fuarı’na damga vurdu

Güral Porselen'n, enstalasyon sanatı kullanılarak hazırlandığı görsel hayranlık uyandıran tavus kuşu eseri Zuchex Fuarı’nda büyük ilgi gördü.

DÜNYA Haber Merkezi
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Güral Porselen’in enstalasyon (yerleştirme sanatı) sanatı kullanılarak hazırlandığı görsel hayranlık uyandıran tavus kuşu eseri, Zuchex Fuarı’na damgasını vurdu. Zarif Güral Porselen tabakları kullanılarak hazırlanan tavus kuşu, estetik yapısıyla ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Bu özel tasarım, estetik ve fonksiyonelliğin kusursuz uyumunu sergilemenin önemi ile özel olarak dizayn edildi.

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