Hadrianopolis'te saray kompleksi ortaya çıktı: 4. yüzyıla ait eşsiz mozaikler bulundu

Hadrianopolis Antik Kenti’nde yürütülen kazılarda, literatürde bulunmayan motiflere sahip 4. yüzyıl mozaikleri ve bir saray kompleksinin kabul salonu gün yüzüne çıkarıldı.

Kazı Başkanı Doç. Dr. Ersin Çelikbaş yönetimindeki ekip, İç Kale olarak tanımlanan alanda geniş bir bölüm açığa çıkarırken, zemininde mozaiklerle kaplı tek odalı bir kabul salonuna ulaştı. Çelikbaş, mozaiklerin kompozisyonu ve işçiliğinin bölge için benzersiz nitelikte olduğunu belirtti.

“Literatürde görülmeyen motifler tespit edildi”

Çelikbaş, mozaiklerde daha önce örneğine rastlanmayan bazı motiflerin bulunduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Gerçekten çok özel bir buluntu. Stil özellikleri ve stratigrafik değerlendirmeler gösteriyor ki bu mozaikler MS 4. yüzyıla ait. Hem Karadeniz hem de Anadolu arkeolojisi için böylesine bir saray yapısının Hadrianopolis’te tespit edilmiş olması büyük bir heyecan yaratıyor.”

Kazıların 2025 yılı için tamamlandığını belirten Çelikbaş, 2026’da sarayın diğer bölümlerinde çalışmalara devam edileceğini ifade etti.

Tavus kuşlu sahne dikkat çekiyor: Mozaiklerin yüzde 80’i sağlam

Mozaiklerin merkezinde antitetik duruşlu iki tavus kuşunun yer aldığı sahne dikkat çekiyor. Ortada bir su kabı bulunurken kuşların bu kaptan su içer şekilde betimlendiği görüldü.

Çelikbaş, mozaiklerin oldukça iyi korunduğunu belirterek, “Mozaiklerin yaklaşık yüzde 80’i sağlam şekilde günümüze ulaşmış durumda. Desenler arasında dalgalı kurdele motifi, sekiz kollu yıldız, Süleyman düğümü gibi geometrik unsurlar yer alıyor. Mozaikler bir halı deseni gibi işlenmiş” dedi.

Bir insan figürü de bulundu: Kimliği belirsiz

Mozaikler arasında bir insan figürünün de yer aldığı tespit edildi; ancak figürün önemli bir kısmı tahrip olmuş durumda. Figürün mitolojik mi yoksa dini bir karakter mi olduğu henüz belirlenemedi.

Anadolu arkeolojisi için ilk: Yeni motifler ortaya çıktı

Çelikbaş, özellikle bir motifin Anadolu arkeolojisinde daha önce görülmediğinin tespit edildiğini vurgulayarak, bu keşfin bilim dünyası açısından büyük önem taşıdığını söyledi.