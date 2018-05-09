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50 milyon turist, 50 milyar dolar gelir hedefini yakalayacağız"

Bakan Eroğlu, "Cumhurbaşkanımızın koyduğu bir hedef var. 50 milyon turist, 50 milyar dolar turizm geliri hedefini yakalayacağız. Sadece deniz turizmiyle yetinmeyeceğiz, termal turizm, sağlık turizmi ve tabiat turizminin de geliştirilmesi gerekiyor." dedi
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