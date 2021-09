“Ottoman America” Belgeseli: Bir göç hikayesi

Özal, Bay Atlantic University, Bahçeşehir Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları Merkezi (MEDAM) ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) iş birliği ile gerçekleştirilen 'Ottoman America' belgeselini anlattı. Belgeselde ABD'de yaşanmış Osmanlı dünyasına ait hikayeler uluslararası kamuoyuna sunuluyor. Bay Atlantic University, Bahçeşehir Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları Merkezi (MEDAM) ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) iş birliği ile gerçekleştirilen "Ottoman America" isimli belgesel film, ABD'de bu ay içinde gerçekleştirilecek gösterimlerde izleyicinin beğenisine sunulacak.

ABD'de yaşanmış Osmanlı dünyasına ait hikayeleri uluslararası kamuoyuna nesnel bir biçimde anlatmayı amaçlayan belgesel film, her biri 35 dakika olan 3 bölümüyle kişisel öykülerin kaybolan Osmanlı'nın Amerika'sına ışık tutacak.

Çekimleri Massachusetts, Lowell, Lynn, Peabody, Lawrence, Boston, New York, Ellis Island, New Jersey Paterson, Wall Street, Michigan (Detroit), Virginia, Richmond ve Washington D. C. gibi yerlerde gerçekleştirilen belgesel film, ABD'deki Osmanlı göçmenlerinin unutulmuş dünyasını yeniden hatırlatacak.

Ayrıca genel bir anlatımın yanı sıra konunun uzmanları ile sahada yapılan aktüel çekimlerle izleyicilerin bu kayıp zamanın yeniden keşfedilmesi sırasında hem bilgilendirilmesi hem de kişisel hikayelerin parçası olması sağlanacak.

Anadolu'nun tanıtılması sağlanacak ABD'ye 1900'lerin başında gelen Türk göçmenlerin hem ABD hem de Türkiye'ye katkılarını ortaya koymak, Türklere ortak bir platform sağlamak, Türklerin ülkeye katkılarını gün yüzüne çıkmasını sağlamak filmin hedefleri arasında yer alıyor.

Göçmenlerin Amerika'ya varış noktaları ve Amerika içerisinde yaşadıklarını anlatan belgesel, Amerikan toplumuna, ekonomisine ve siyasetine 1800'lerin sonlarında ve 1900'lerin başlarında katkıda bulunmaya başlayan Osmanlı halkının insan hikayelerini anlatıyor.

Osmanlı Hükümeti tarafından 1910'da Washington Büyükelçiliği'ne ataşe olarak atanan, 6 dil bilen ve Dünya Ticaret Merkezi'nin gelecekte bulunacağı bölgeye bir cami inşa ettiren İmam Mehmed Ali Efendi de hikayesi anlatılan isimlerin arasında yer alıyor.

