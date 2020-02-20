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Patara'daki deniz feneri yeniden ışık verecek

Patara Antik Kenti'nde Roma İmparatoru Neron'un prestij eseri olarak yaptırılan deniz feneri, orijinal taşlarıyla yeniden ayağa kaldırılacak.
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