Google Haberler

Roma’dan kalan şifa hamamı yok oluyor: Tarihi yapı kaderine terk edildi

Kütahya’nın Hisarcık ilçesine bağlı Sefaköy’de Roma dönemine ait olduğu belirtilen tarihi hamam, yıllardır süren bakımsızlık nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Sıcak suyun kesilmesiyle tamamen kuruyan yapı için köy halkı acil restorasyon çağrısı yapıyor.

Kütahya’nın Hisarcık ilçesine bağlı Sefaköy’de bulunan Roma dönemine ait tarihi hamam, bakımsızlık nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Kayalar oyularak inşa edilen ve geçmişte şifa kaynağı olarak kullanılan hamamın sıcak suyu kesildi, yapı tamamen kurudu.

Yıllar içinde harabeye dönen ve tarihi izleri silinmeye başlayan hamam için köy halkı yetkililere çağrıda bulunarak, aslına uygun şekilde restore edilip turizme kazandırılmasını talep ediyor.

Popüler Videolar
Video Haberler
