Sakarya'da kültür ve sanat yolculuğu başladı

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Türkiye'nin en kapsamlı kültür ve sanat organizasyonlarından biri olan Türkiye Kültür Yolu Festivali, dokuzuncu durağı Sakarya'da kapılarını açtı. İlk kez festivale ev sahipliği yapan şehir, dokuz gün boyunca konserlerden tiyatro gösterilerine, sergilerden gastronomi etkinliklerine kadar yüzlerce organizasyona sahne olacak. Festival, Sakarya'nın tarihi, doğal güzellikleri ve mutfak kültürünü aynı rotada buluşturmayı hedefliyor.

Sakarya'da 186 etkinlik düzenlenecek

Festivalin açılışına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya Milletvekili Murat Kaya, Türkiye Kültür Yolu Festivali Genel Direktörü Selim Terzi ve çok sayıda sanatsever katıldı. Dokuz gün boyunca şehrin farklı noktalarında toplam 186 etkinlik gerçekleştirilecek.

"Türkiye Kültür Yolu Festivali bir kültür seferberliğidir"

Açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 2021 yılında tek şehirde başlayan yolculuğunun bugün yedi bölgeye yayılan ve 26 şehri kapsayan büyük bir kültür hareketine dönüştüğünü söyledi. Yazgı, festivalin şehirlerin tanıtımına, turizmine ve ekonomisine katkı sağlayan önemli bir organizasyon olduğunu belirterek, "Türkiye Kültür Yolu Festivali bir kültür seferberliğidir." ifadelerini kullandı.

50 Lezzet Noktası ile Sakarya mutfağı tanıtılacak

Festivalin bu yıl öne çıkan başlıklarından biri de gastronomi olacak. Uzman kurul tarafından belirlenen 50 Lezzet Noktası sayesinde ziyaretçiler, Sakarya'nın yöresel mutfağını yakından tanıma fırsatı bulacak. Coğrafi işaretli Islama Köfte ve Adapazarı Kabak Tatlısı'nın yanı sıra dartılı keşkek, mancarlı pide, Çerkez tavuğu ve Abhaz mutfağına ait birçok lezzet festival rotasında yer alacak.

Ünlü şefler gastronomi tutkunlarıyla buluşacak

Festival kapsamında gastronomi alanında da birçok etkinlik gerçekleştirilecek. Şef ve araştırmacı Vedat Başaran, Araştırma Görevlisi Kübra Sultan Yüzüncüyıl, Şef Buğra Özdemir, Şef Şafak Erten ve gastronomi yazarı Müge Akgün, düzenlenecek söyleşi ve etkinliklerde ziyaretçilerle bir araya gelecek.

Konserlerden çocuk etkinliklerine uzanan zengin program

Festival boyunca Millet Bahçesi'nde kurulacak ana sahnede konserler düzenlenirken, Aziz Duran Parkı'nda oluşturulacak Çocuk Köyü'nde minikler kültür ve sanatla buluşacak. Yaratıcı atölyeler, dijital deneyim alanları, geleneksel oyunlar ile "FotoMaraton Sakarya" ve "FotoMaraton Çocuk" etkinlikleri de festival programının dikkat çeken organizasyonları arasında yer alıyor.

Sakarya'nın tarihi ve doğal güzellikleri de festival rotasında

Festival yalnızca kültür ve sanat etkinlikleriyle sınırlı kalmayacak. Justinianus Köprüsü'nden Taraklı'nın tarihi dokusuna, Sapanca Gölü'nden Karasu sahiline kadar uzanan doğal ve kültürel değerler de festival kapsamında ziyaretçilere tanıtılacak. Böylece katılımcılar Sakarya'yı tarihi, doğası ve gastronomisiyle birlikte deneyimleme fırsatı yakalayacak.

Festival programı dijital platformlardan takip edilebilecek

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Sakarya ayağına ilişkin tüm etkinlik takvimi ve program detayları, festivalin resmi internet sitesi ile sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebilecek. Festival, 12 Temmuz'a kadar yüz binlerce ziyaretçiyi ağırlamayı hedefliyor.