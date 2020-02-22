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Turizmciler 'Patara yılı'ndan umutlu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2020'yi "Patara Yılı" ilan etmesi, turizmciler tarafından sevinçle karşılandı.
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