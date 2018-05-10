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Turizmin başkentine Alman ve Rus turist akını

Turizmin başkenti Antalya'yı yılın ilk 4 ayında ziyaret eden 1,2 milyonu aşkın yabancı turistin yüzde 50,4'ü Almanya ve Rusya'dan geldi.
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