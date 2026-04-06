Google Haberler

Türkiye Kültür Yolu Festivali için geri sayım başladı: 26 şehirde 8 ay sürecek dev maraton

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2026 Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin 26 şehirde, 234 gün sürecek kapsamlı bir kültür-sanat yolculuğu sunacağını açıkladı.

Türkiye’nin en büyük kültür-sanat organizasyonlarından biri olan Türkiye Kültür Yolu Festivali, 2026 yılında daha geniş kapsam ve yeniliklerle sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. 25 Nisan’da Şanlıurfa’da başlayacak festival, 15 Kasım’da Adana’da sona erecek ve toplam 234 gün sürecek.

26 şehirde kültür sanat rüzgarı

Festival bu yıl 26 şehirde düzenlenecek. Konserlerden sergilere, tiyatrodan atölyelere kadar binlerce etkinlik Türkiye’yi adeta dev bir sahneye dönüştürecek. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, organizasyonun uluslararası bir kültür markasına dönüştüğünü ve her yıl büyüyerek yoluna devam ettiğini vurguladı.

Gastronomide yeni dönem: “Şehir şefleri”

2026 yılında gastronomi alanında önemli yenilikler hayata geçirilecek. Her şehir için danışma kurulları ve “şehir şefleri” belirlenerek yerel mutfak kültürü daha güçlü şekilde temsil edilecek. Böylece gastronomi, festivalin önemli bir kültürel ayağı haline gelecek.

Tek platformdan takip edilecek

Festival kapsamındaki tüm etkinlikler artık tek bir dijital platform ve sosyal medya hesabı üzerinden takip edilebilecek. Bu adım, ziyaretçilerin programlara daha kolay erişmesini sağlayacak.

Şehir ekonomilerine büyük katkı

Her şehirde 9 gün süren etkinlikler, yerel ekonomiye ciddi katkı sunuyor. Oteller, restoranlar ve esnaf yoğun talep görürken, şehirler turizm açısından hareketleniyor. Ersoy, festivalin şehir ekonomilerine adeta “can suyu” olduğunu ifade etti.

Çocuklar için özel içerikler

Festival, çocuklara yönelik etkinlikleriyle de dikkat çekiyor. Atölyeler, oyun alanları ve eğitici programlarla çocuklar erken yaşta sanatla buluşacak ve kültürel farkındalık kazanacak.

Popüler Videolar
Video Haberler
