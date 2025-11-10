Van'da 5 bin yıllık arpa, fırın ve ezgi taşları bulundu
Van'ın Gürpınar ilçesindeki İremir Höyüğü'nde süren kazılarda, yaklaşık 5 bin yıl öncesine, Erken Tunç Çağı’na ait karbonlaşmış arpa taneleri bulundu. Van Müzesi başkanlığında, YYÜ'den Prof. Dr. Hanifi Biber'in bilimsel sorumluluğunda yürütülen çalışmalarda ayrıca fırın, çömlekler, öğütme taşları ve küçükbaş hayvan kemikleri de ortaya çıkarıldı. Bulgular, höyüğün tarımsal faaliyetlerin önemli bir merkezi olduğunu ve bölgenin en erken yerleşimlerinden biri olduğunu gösteriyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA